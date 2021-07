Operadoras de turismo oferecem voos exclusivos para Aparecida do Norte e mais destinos religiosos

As operadoras Turismo da Fé e Senator Tour Operator se uniram para levar turistas de várias regiões do Brasil a destinos religiosos, como o Santuário de Aparecida do Norte, no interior paulista. São oferecidos pacotes exclusivos, com preços acessíveis, que contam, inclusive, com a opção de personalizar a aeronave para a viagem.

publicidade

A iniciativa acontece em parceria com a OMNI Aviation, empresa de táxi aéreo que atua em território nacional. O voo inaugural será no dia 26 de julho, quando a aeronave, um turboélice ATR-42-500, que tem 47 lugares e interliga aeroportos de grande, médio e pequeno porte, sairá do Rio de Janeiro rumo ao Aeroporto Internacional de São José dos Campos.

O aeroporto paulista foi escolhido porque está a 80 quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida, que é o maior Santuário Mariano do mundo. Após a aterrissagem, o avião será “batizado” com jatos d’água e os passageiros serão recepcionados por autoridades e convidados.

publicidade

Na sequência, além do Rio de Janeiro, os fretamentos também estarão disponíveis para o Distrito Federal via Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, bem como de e para a capital mineira através do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha. Outros destinos nacionais estão sendo analisados e serão anunciados em breve pelas companhias.

Os deslocamentos aéreos têm a vantagem de proporcionar ganho de tempo para que os viajantes possam aproveitar muito mais. “É comum nas viagens de turismo religioso vermos pessoas se emocionando, pedindo e agradecendo graças alcançadas”, conta Carlos Henrique Dezen, diretor geral da Senator.

publicidade

Ambas as operadoras são especializadas no turismo religioso, que movimenta mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, e estão no mercado há anos. “Através de uma experiência única, cuidadosamente pensada e planejada, proporcionamos aos nossos clientes, momentos de renovação da fé”, diz Edvaldo Rodrigues, diretor Comercial da Turismo da Fé.

Pacotes exclusivos

Com a novidade, a proposta das empresas é que cada um dos fretamentos seja exclusivo. Outras vantagens, além do menor tempo da viagem, são conforto e preço que pode ser bem menor que os deslocamentos rodoviários.

Os pacotes incluem duas, três ou mais noites de hotel com meia pensão (café da manhã e jantar), transfers de chegada e saída, ingressos para as atrações no Santuário e passeios acompanhados por um guia.

A bordo os clientes terão serviço com refeições quentes, bem como receberão uma garrafa de água exclusiva de Aparecida (no formato da santa padroeira do Brasil) e uma nécessaire com um terço, um vidrinho com água benta, um mapa de Aparecida (ou de outros destinos quando for o caso) e álcool em gel.

O pacote de duas noites, partindo do Rio de Janeiro para São José dos Campos com destino a Aparecida sai por R$ 1.499, que pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito.

ARRAIÁ DA VACINA// Carapicuíba venderá pastel, milho e outras delícias no drive thru