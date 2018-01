Operadoras de TV podem ser proibidas de cobrar por ponto adicional

Os deputados estaduais aprovaram o Projeto que determina a proibição da cobrança extra do ponto adicional instalado pelas operadoras de tevê por assinatura. A medida prevê também que o aparelho para recepção do ponto adicional poderá ser cobrado, mas sem acréscimo no valor mensal.

Para o autor, deputado José Américo (PT), o valor pago a mais pelo consumidor é abusivo. “Uma das justificativas apresentadas pela Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) para validar a cobrança do ponto adicional está na possibilidade de uma programação individualizada. Todavia, não especifica comentários técnicos suficientes quanto à utilização ‘espelho’ do ponto adicional, ou seja, quando o consumidor pretende apenas reproduzir os canais que fazem parte do pacote adquirido no ponto principal”, explicou.

A lei federal que regulamenta o serviço de tevê a cabo não prevê a possibilidade de cobrança adicional de serviço, no entanto as empresas cobram pelo ponto extra.

A cobrança por ponto adicional só será devida no caso de o consumidor optar por programação diferente do ponto principal. O maquinário para a transmissão do sinal adicional poderá ser cobrado, mas deve ser garantido ao consumidor o direito de aquisição de aparelho com recepção universal. Caso a operadora não possua condições de liberar o sinal por meio do aparelho universal, deverá fornecer aparelho adequado sem qualquer ônus para o consumidor.

O projeto aguarda sanção do governador para entrar em vigor.