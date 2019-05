Um homem morreu ao cair do 7º andar no fosso do elevador nas obras de um prédio em construção na rua Erasmo Braga, em Presidente Altino, Osasco, na manhã desta quinta-feira (23).

Homens dos Bombeiros e do SAMU foram acionados para socorrê-lo, mas ele teve múltiplas fraturas e morreu no local.