Opinião: Osasco, uma potência nacional

A cidade de Osasco é detentora do 2º maior PIB (Produto Interno Bruto) do estado e encerrou o ano de 2016 como o 8º maior PIB do País, atrás apenas da Capital e a posição ultrapassa outras grandes metrópoles como Campinas, Guarulhos e outras importantes capitais do Brasil.

A região é constituída por muitos shoppings, Osasco Plaza Shopping, Super Shopping Osasco, Shopping Pátio Osasco, Poli Shopping Osasco, e o sexto maior shopping do Brasil, o Shopping União de Osasco.

Além disso, na década de 50, o Banco Bradesco construiu sua sede e atualmente é considerada uma das marcas mais valiosas da América Latina.

O setor comercial osasquense destaca-se na região Oeste da Grande São Paulo, com mais de 4 mil estabelecimentos instalados nos ramos de atacado e varejo.

Vale ressaltar que o setor o imobiliário sempre contribuiu para este progresso porque os corretores de imóveis e as inúmeras imobiliárias proporcionam excelentes opções por meio de intermediação na compra, venda, permuta, locação e avaliação de imóvel, sendo comum o interesse de pessoas e grandes empresas com foco na real expansão do município, é importante observar a preferência do Mercado Livre, bem como segue:

“A cidade de Osasco foi escolhida como região ideal para a sede depois que a empresa fez uma pesquisa com os funcionários. Ela cruzou dados sobre a casa de cada pessoa e descobriu que Osasco era uma região acessível para todos. Há muitos que moram em Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba e em São Paulo. Enquanto antes o deslocamento médio era 33 quilômetros, agora a média é de 17 quilômetros, afirmou Helisson Lemos, presidente da empresa no Brasil. A companhia incentiva o uso de meios de transporte alternativos. A sede também fica perto de uma estação de trem e há uma van que faz o trajeto entre o transporte público e o escritório.” (http://exame.abril.com.br/negocios/por-dentro-da-nova-cidade-do-mercado-livre/).

Em suma, com várias referências positivas é fácil aceitar que Osasco é a potência nacional, criada como um bairro da capital paulista no final do século XIX, tornou-se município emancipado por plebiscito em 1962 e, após 55 anos, possui relevante atividade econômica no setor industrial, comercial e de serviço, sendo a 6ª mais populosa cidade do estado de São Paulo, segundo estimativa populacional calculado pelo IBGE para 2016.