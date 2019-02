Opinião: Parabéns, Osasco

Publicidade

Nos 57 anos de Osasco, precisamos parar para pensar no que a cidade era, o que fizemos por ela, como ela está hoje e o que podemos fazer para que ela melhore.

De um simples bairro de São Paulo a uma das principais cidades do país, Osasco passou por grandes transformações que exigiram, como diz seu lema, muito trabalho e dedicação.

Essa cidade sempre acolheu a todos e comigo não foi diferente. Foi aqui que fui criado, que estudei, que ajudei na organização dos trabalhadores, que criei meus filhos, que entrei para a política e que dei minha contribuição na vida pública. Uma das coisas que mais me orgulha é saber que ajudei a cidade que me acolheu a estender a mão e olhar para quem mais precisa.

Quando assumi a prefeitura, em 2005, a cidade vivia um caos administrativo, com servidores desmotivados e equipamentos precários, ocupando a 25ª posição no ranking de Produto Interno Bruto no país. Meu governo abriu diálogo com a população, deu oportunidades para jovens, investiu em tecnologia, reduziu impostos, modernizou a administração, ampliou o acesso à rede pública de saúde e educação, reduziu a desigualdade e realizou o sonho da casa própria de muita gente. Ali, elaboramos uma série de medidas que melhoraram significativamente os índices de progresso e desenvolvimento humano. No final do meu mandato, Osasco figurava no rol das principais cidades brasileiras, com o 11º melhor PIB, ficando à frente da maioria das capitais.

Mesmo com o nosso legado e todas essas conquistas históricas, sei que chegamos ao fim da administração precisando avançar ainda mais. Entretanto, os osasquenses sempre reconheceram o nosso trabalho.

Quando prefeito, na véspera do cinquentenário da cidade, organizei com a sociedade civil, movimentos sociais e representantes dos empresários um diálogo que possibilitou pensar o futuro que queremos para o município. O projeto Osasco 50 Anos tornou-se referência em planejamento público.

Como cidadão osasquense, fico triste em ver o atual quadro da cidade, mas nada disso diminui o orgulho que tenho por fazer parte dos 57 anos de Osasco e contribuir para essa história. Fiz muito como prefeito e agora como deputado estadual vou trabalhar para que nossa cidade volte a crescer e se torne cada vez mais justa e inclusiva.

Parabéns, Osasco!