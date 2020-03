“Orem por mim”, pede deputado de Osasco com coronavírus

O deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos), que tem base eleitoral em Osasco, anunciou nesta segunda-feira (16) que seu teste para o novo coronavírus (covid-19) deu positivo. O parlamentar pediu que a população ore por ele e ajude na prevenção contra novos casos da doença.

“Meus amigos e amigas, orem por mim. Contraí o coronavírus e estou de quarentena”, declarou Ataíde Teruel, em nota. Ele alertou: “Não dá para achar que a gente não vai ser infectado”.

O parlamentar declarou que “esses três últimos dias foram muito difíceis. Os sintomas foram muito fortes, febre alta, muitas dores de cabeça, corpo dolorido e coriza”.

Ataíde Teruel afirmou que ficará em casa, de quarentena, por 15 dias e, além de não ir à Assembleia Legislativa, deixará temporariamente a apresentação de seus programas na rádio Tropical FM. “Minhas atividades parlamentares serão suspensas e meu Gabinete ficará fechado nesse período ou enquanto não tiver alta médica”.

“Deixo aqui minha mensagem de Fé e Esperança a todos, pedindo que cada um de vocês reze por minha recuperação. Mas também peço que vocês se cuidem, se previnam e fiquem alertas. Somente assim poderemos combater essa doença silenciosa e maligna”, afirmou o deputado. Ele também deu algumas dicas de prevenção:

• Sair de casa somente se necessário,

• Lavar frequentemente as mãos,

• Evitar cumprimentos como apertos de mãos e beijinhos,

• Não frequentar lugares com aglomerado de pessoas

• E se não for possível como metrôs, ônibus, trens, ter sempre álcool gel na bolsa ou mochila para desinfecção após deixar os coletivos.

• Se tiver algum problema respiratório, usar máscaras quando estiver fora.

• Caso apresente um ou mais sintomas da doença, procure um médico ou posto de saúde.