Organização colhe assinaturas no calçadão contra fim da radioterapia em Osasco

O Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) colhe nesta terça-feira (18), assinaturas para abaixo-assinado contra o fechamento da radioterapia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) da cidade.

A ação, também em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), será realizada até às 17h, no calçadão de Osasco, junto a sociedade civil.

A partir do dia 1º de maio, o tratamento na unidade será interrompido por 6 meses devido ao fim da garantia do suporte técnico que gerencia o sistema de radioterapia, segundo o governo do estado. O deputado estadual Emidio de Souza (PT) acusa o governo de João Doria de ter a intenção de acabar com o serviço em Osasco.

Atualmente, a unidade oferece atendimento a pacientes de cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.