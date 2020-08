Órgão reúne 754 vagas de emprego; 400 não pedem experiência

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, realiza nesta semana um processo seletivo para 754 oportunidades de emprego. São diversas vagas nas áreas do comércio e de serviços. Cerca de 400 postos de trabalho não exigem experiência anterior dos candidatos.

A inscrição para participar do processo seletivo é online, por meio do site www.bit.ly/catevagas, e deve ser feita até esta quarta-feira (05), às 20h. Ao final do cadastro, é necessário anexar o currículo atualizado, em formato PDF, preferencialmente, para análise dos técnicos do Cate.

“Os nossos processos seletivos têm ocorrido on-line em decorrência da pandemia pelo coronavírus para ampliar as chances dos trabalhadores participarem, então é necessário que os candidatos se atentem ao preenchimento do formulário disponível no site para não invalidar a inscrição”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. “Os contatos muitas vezes são inviabilizados por falta de informações corretas como e-mail e telefone, dados que também são utilizados pelas empresas nas demais etapas”, explica.

Das vagas que não exigem experiência será exigido dos interessados escolaridade entre ensino fundamental e médio completo. Os salários variam entre R$ 600 (carga horária reduzida) e R$ 1.700. Entre as oportunidades estão 200 postos para consultor de vendas, sendo 50% para trabalho home office, sendo necessário possuir um computador com aceso á internet.

Profissionais com deficiência podem concorrer a 31 vagas exclusivas sem experiência. São oportunidades para atende de padaria, auxiliar de limpeza, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa e repositor de mercadorias. Os salários vão até R$ 1.442.

Para o cargo de operador de telemarketing são 121 vagas disponíveis. Com remuneração podendo chegar à R$ 1.519,00. Não sendo exigido experiência anterior em alguns casos. O ensino médio completo é requisito para concorrer à vaga. A maior parte das funções é para a capital, no Centro ou na zona leste, mas há chances em outros municípios da região metropolitana.

Para profissionais com ensino superior há cinco oportunidades nos cargos de engenheiro civil, supervisor de logística, auxiliar administrativo e assistente de SAC. Os salários variam entre R$ 1.300 e R$ 4.500 para os bairros da Vila Leopoldina, Mooca e Tatuapé.

Último processo seletivo contou com 3 mil inscritos

Cerca de 3 mil candidatos se inscreveram para o processo seletivo encerrado no dia 30 de julho. A seleção, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, disponibilizou mais de 700 vagas de emprego, com destaque para as atividades ligadas à área de vendas. Destas oportunidades, 383 postos oferecem remuneração de até R$ 1.500.

Do total de inscritos, 57 vieram de pessoas com deficiência. Por volta de 62% dos candidatos têm escolaridade entre fundamental e médio, os demais estão cursando ou já concluíram o ensino superior. Os técnicos do Cate analisaram os currículos e aprovaram cerca de 1.200 candidatos para a segunda etapa do processo junto das empresas contratantes.

Os selecionados estão sendo contatados para receber as orientações das demais etapas de seleção que podem incluir entrevistas e provas para finalizar a contratação.