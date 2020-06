Órgão reúne mais de 2 mil vagas de emprego com pré-seleção online

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo reúne no momento 2.154 vagas para processos seletivos com salários que variam entre R$ 600 (para aprendiz) e R$ 4.900.

As oportunidades são nos setores da saúde, comércio e de serviços. “Vamos finalizar o mês com boa oferta de vagas para quem busca a recolocação profissional. Houve um aumento de 180% no número de oportunidades em relação ao mês de maio”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

“Esse movimento demonstra que as empresas estão dispostas a realizar contratações ainda neste ano e estão se preparando para retomar as atividades, com os cuidados necessários em decorrência da pandemia pelo coronavírus”, completa.

Cerca de 500 oportunidades não exigem experiência anterior dos candidatos. Interessados em trabalhar como empacotador, operador de caixa, balconista, atendentes, vendedor, entre outras, precisam ter o ensino médio completo ou em andamento – salários de até R$ 1.526.

No setor da saúde são 360 postos para técnico de enfermagem e 35 para enfermeiros. Serão exigidos o Coren Ativo, formação completa e pelo menos seis meses de atuação na atividade. Para os enfermeiros ainda são necessárias a comprovação da pós-graduação e da atuação em UTI e Pronto Socorro.

Para auxiliar de logística, que irá realizar conferência e separação de mercadorias, são 200 postos – salário de R$ 1.200. As oportunidades são temporárias por até nove meses com possibilidade de efetivação. Serão exigidos o ensino médio incompleto, experiência na atividade e residir na região de Cajamar.

Com 412 oportunidades, operador de telemarketing na modalidade ativo ou receptivo precisa comprovar escolaridade entre ensino fundamental ou médio completo para participar da pré-seleção pelo Cate. Parte das vagas é destinada ao home office e também para profissionais com deficiência. Os salários variam entre R$ 1.051 e R$ 1.376.

Já auxiliar de limpeza dispõe de 103 colocações para as regiões Sul, Leste e em municípios como Barueri e São Bernardo do Campo. Necessária experiência mínima de seis meses e escolaridade entre fundamental e médio completo.

Como se candidatar às vagas de emprego no Cate:

A pré-seleção online é feita pela equipe técnica do Cate, por meio deste site: https://bit.ly/empregocate. As inscrições devem ser feitas até esta quarta-feira (1º), às 14h, sendo necessário anexar o currículo atualizado, preferencialmente em formato PDF, de acordo com o perfil exigido.