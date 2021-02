“Orgulho”, diz prefeito sobre pesquisa com Carapicuíba entre as 100 melhores cidades e Barueri de fora

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), comentou nesta terça-feira (16) o resultado de pesquisa que colocou a cidade entre as 100 melhores do país e deixou de fora a vizinha rica Barueri, que tem orçamento mais de quatro vezes maior e conta com a área nobre de Alphaville. “Orgulho”, declarou o chefe do Executivo carapicuibano, por meio das redes sociais.

De acordo com o Índice de Desafios da Gestão Municipal, elaborado pela consultoria Macroplan em parceria com a revista Exame, Carapicuíba está na 53ª colocação das 100 melhores cidades brasileiras para se viver. É uma das duas únicas cidades da região no ranking, ao lado de Osasco (44ª).

A pesquisa apontou Carapicuíba à frente de capitais como Fortaleza, Recife, João Pessoa, Cuiabá, entre outros municípios que possuem maior arrecadação.

“Nos últimos quatro anos, temos trabalhado incansavelmente para melhorar a nossa cidade. Tenho certeza de que vamos avançar ainda mais na educação, saúde, segurança, saneamento, entre outras áreas”, afirmou o prefeito Marcos Neves.