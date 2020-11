Orquestra formada por crianças e adolescentes realiza concerto beneficente em Osasco

A Orquestra do Instituto Hatus promove, nesta terça-feira (24), o concerto anual beneficente de natal, às 19h30, no Teatro Aspro, em Osasco. O evento marca o retorno do maestro Emanoel Florêncio, um dos fundadores da instituição.

Rinaldo Viana, prestigiado cantor da área, é o mestre de cerimônia e ainda acompanhará a orquestra em uma música do repertório. Serão apresentadas ao todo, seis músicas da orquestra, que conta com alunos, ex-alunos e parceiros da instituição, e uma do coral.

A história do Instituto Hatus se iniciou há 10 anos, quando Gislene Nunes e seu marido Emanoel Florêncio frequentavam a Comunidade Cristã Hatus e enxergaram a possibilidade de criar um projeto para ajudar crianças em comunidades carentes.

A arte e a música são o norte da instituição, que já atendeu 1.700 crianças e adolescentes da região, oferecendo educação sociocultural cidadã por meio da musicalização, que é a principal ferramenta de trabalho da ONG e também a grande responsável pela mudança na vida desses jovens. Localizada na Vila dos Remédios, em Osasco, a instituição auxilia diretamente as famílias dos alunos que residem na região.

“Além da música, os professores do Instituto me ajudaram em nível pessoal, com conselhos para a escola e como ser um melhor cidadão, fundamentais para a minha aceitação na EMESP (Escola de Música do Estado de São Paulo), em seguida, na UNESP, em licenciatura em música. Seguindo o exemplo deles, quero também me tornar professor e devolver um pouco de tudo que recebi” afirma Victor Lima, ex-aluno do Instituto Hatus e integrante da orquestra que se apresentará no concerto.

Dia de Doar

No dia 1º de dezembro é comemorado o Dia de Doar, a fim de fomentar a doação em todo o mundo. Assim, o concerto especial do Instituto Hatus irá homenagear a data no melhor estilo natalino.

Por conta da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o evento deste ano será realizado presencialmente com 50% da capacidade, de acordo com os protocolos de segurança da cidade de Osasco, com todas as medidas de proteção necessária, além de ser transmitido pela internet.

Para assistir, basta acessar o canal do Instituto Hatus, no YouTube

Serviço:

Orquestra do Instituto Hatus

Data: 24/11 – 19h30

Local físico: R. Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22 – Remédios, Osasco