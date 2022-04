Os Barões da Pisadinha se apresentam na Festa do Trabalhador de Jandira neste domingo

Os Barões da Pisadinha se apresentam na Festa do Trabalhador de Jandira...

A cidade de Jandira recebe, neste domingo 1° de maio, a Festa do Trabalhador com apresentações de diversos artistas. Evento com entrada gratuita será realizado na Praça de Eventos, a partir das 10h.

Os Barões da Pisadinha sobem ao palco às 13h30 e prometem agitar o público ao som de seus maiores sucessos, como “Esquema Preferido, “Tá Rocheda”, “Recairei” e “Basta Você Me Ligar”.

Também estão confirmados na Festa do Trabalhador de Jandira apresentações de Edson & Hudson, Rio Negro & Solimões, Rick & Renner, Lucas Lucco, Thiago & Graciano, Karol Kailler, Luan Pereira, Japinha Conde e DJ Lucas Beat.

O evento acontece em parceria com a rádio Massa FM e apoio da Prefeitura de Jandira, sem gerar qualquer custo aos cofres públicos.

No local haverá um espaço para arrecadação de alimentos não perecíveis.