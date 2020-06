Os cuidados para partos em meio à pandemia na Maternidade de Barueri, que tem 300 nascimentos por mês

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) não alterou o número de nascimentos que costumam ocorrer na Maternidade Nair Fonseca Leitão Arantes, de Barueri, com média de 300 partos por mês, mas exigiu da equipe diversas adaptações para garantir proteção às gestantes e aos recém-nascidos.

De acordo com a diretora técnica da unidade, Marcia Zugaiar Buchala, as primeiras providências foram tomadas junto à equipe. Ao assumirem o plantão, todos os profissionais colocam roupas privativas, usam os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados e passam por um controle diário de temperatura corporal.

“É um momento extremamente crítico e desafiador, necessitando um olhar diferente e um trabalho em conjunto tanto dos profissionais quanto da sociedade para minimizar a disseminação do vírus, preservando vidas, e esse é o nosso objetivo”, ressalta a diretora.

A limpeza da Maternidade de Barueri também foi intensificada, assim como a utilização de álcool 70%. Além disso, o controle de acesso à unidade está ainda mais rígido, até mesmo com relação a funcionários e profissionais de outras unidades, inclusive os que trazem pacientes para internação.

Pacientes com suspeita de coronavírus foram colocados em ambientes individualizados dos demais, como medida de segurança. “Foi adaptado um novo pré-parto, uma sala de parto e uma enfermaria para pós-parto para as pacientes com suspeita de Covid-19. Os recém-nascidos ficam nos berços comuns mantendo o distanciamento preconizado e as puérperas usam máscaras durante o período de internação”, explica Márcia.

Já os recém-nascidos que necessitam de cuidados de UTI ficam em incubadoras no berçário, mantendo o distanciamento. Os colaboradores utilizam EPIs durante toda assistência prestada. Segundo Márcia, os horários de visitas no berçário também foram reestruturados.

Cuidados redobrados e compreensão

Normalmente a mamãe tem direito à companhia no parto e durante todo o período de internação, pois o bebê fica com a mãe todo o tempo desde o nascimento (exceto os que necessitam de incubadora). No entanto, com a pandemia, as regras para visitas e acompanhamento também passaram a obedecer ao Decreto 9.113/2020, que restringe o acesso de acompanhantes em todas as unidades de saúde de Barueri para conter a disseminação da Covid-19 e a exposição de pacientes e visitantes.

Embora a restrição não seja fácil para as mamães e familiares, há compreensão por parte de todos os envolvidos, conta a médica. “A maioria das pacientes e seus familiares têm ciência da gravidade da doença e compreendem e aceitam as medidas adotadas, inclusive colaboram muito durante seu período de internação”.

De acordo com Márcia, as mamães e os recém-nascidos fazem parte do grupo de risco, especialmente o bebê, que ainda não desenvolveu imunidade. Até o momento, houve apenas um caso de paciente internada com suspeita de Covid-19, que foi transferida ao Hospital Municipal de Barueri, conforme protocolo municipal.