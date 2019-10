“Os Jovens Titãs” são atração de Natal em shopping da região

No dia 2 de novembro, pela primeira vez no Brasil e com exclusividade no Raposo Shopping, as crianças vão poder conhecer e se divertir no “Camping de Natal dos Jovens Titãs em Ação”. A atração fica no empreendimento até 30 de dezembro.

Eles são coloridos, divertidos, irreverentes, engraçados, poderosos e, sob a liderança do personagem Robin, vão trazer toda essa energia para a data mais esperada pelo público infantil, em meio à decoração natalina.

A irreverência e o tom aventureiro da animação infantil que conquistou o público mirim se traduz em atrações, como o “Flutuando com a Ravena”, que traz uma piscina de espumas fofinhas; “Na Floresta com o Mutano” com uma ponte móvel e uma parede de escalada; “Aventura com o Robin” em um tronco com elásticos; o “Cantinho do Silk” com seu tambor de escalda; e o escorregador bem diferente helicoidal, com torre tibetana e piscina de bolinhas – a “Torre da Estelar”.

O camping tem ainda o “Cantinho do Ciborgue” — um balanço temático do personagem, adaptado para crianças e adultos cadeirantes.

E na estreia do espaço, no dia 2 de novembro, as crianças vão conhecer de perto e tirar foto com os personagens. Tudo gratuitamente, com distribuição de senhas por ordem de chegada, a partir das 13h.

O evento foi concebido pela empresa Ludi Entretenimento, licenciada da Warner Bros Consumer Products.

Chegada do Papai Noel

Já no dia 9 de novembro, o Bom Velhinho chega ao Raposo Shopping, com uma recepção especialmente preparada para ele e para as crianças. A partir das 11h, no piso G1 do estacionamento, haverá uma festa com música, distribuição de brindes, algodão doce e diversão pra toda a família.

Depois, o Papai Noel permanece no Shopping até o dia 24 de dezembro. De 9 a 30 de novembro, ele recebe as crianças no piso Raposo, diariamente, das 14h às 20h, e de 1 a 23 de dezembro, das 14h às 22h. No dia 24 de dezembro, o horário é das 10h às 18h.

Serviço:

“Camping de Natal dos Jovens Titãs em Ação” no Raposo Shopping

Quando: De 2 de novembro a 30 de dezembro, diariamente, das 14h às 20h.

Onde: piso Raposo

Classificação: Crianças a partir de 4 anos de idade

Capacidade: Até 15 crianças por sessão, com duração de 20 minutos cada.

Inscrições: No local

Meet & Greet com os Jovens Titãs

Quando: Dia 2 de novembro, a partir das 14h.

Onde: piso Raposo

Classificação: Livre

Capacidade: Até 50 crianças por sessão, com duração de 30 minutos cada, sendo 4 sessões no dia.

Inscrições: Distribuição de senhas por ordem de chegada, a partir das 13h.

Chegada do Papai Noel no Raposo Shopping

Quando: Dia 9 de novembro, a partir das 11h. Depois, Papai Noel fica no Shopping, diariamente, de 9 a 30 de novembro, das 14h às 20h; de 1 a 23 de dezembro, das 14h às 22h; e 24 de dezembro, das 10h às 18h.

Onde: piso G1 do estacionamento

Classificação: livre

Capacidade: livre

Inscrições: não são necessárias

Todos os eventos são gratuitos e realizados no Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 — São Paulo/SP). Mais informações em www.rapososhopping.com.br