“Os pacientes evoluem bem”, diz novo boletim médico sobre Rogério e Aline Lins

Novo boletim médico, divulgado na manhã desta segunda-feira (1º), sobre o estado de saúde do prefeito e da primeira-dama de Osasco, Rogério e Aline Lins, diz que “os pacientes evoluem bem”. Eles seguem internados no Hospital Municipal Antonio Giglio.

“Ontem foram realizados trabalhos fisioterápicos, suporte nutricional e intervenção psicológica. Nesta segunda-feira haverá a troca dos curativos no centro cirúrgico sob sedação, seguida de reunião multidisciplinar para avaliação do plano terapêutico”, afirma o boletim divulgado pela Prefeitura de Osasco.

“O quadro dos pacientes é estável e os pacientes permanecerão em tratamento no Hospital Municipal Antônio Giglio”. Ainda não há previsão oficial de alta.

O casal está internado desde sexta-feira (28), no Hospital Municipal Antonio Giglio, com queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos, braço e rosto, oriundos de uma explosão ao acender a fogueira do “Arraiá do Servidor”, na Arena Vip, no Jardim das Flores.

Neste domingo, o prefeito Rogério Lins gravou um vídeo no qual diz que o acidente poderia ter sido fatal (assista abaixo).

Esta semana a Polícia Civil deve começar a investigar as causas do acidente.

Leia a íntegra da nota da Prefeitura sobre a recuperação de Rogério e Aline Lins divulgada na manhã desta segunda-feira (1º):

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, continuam internados no Hospital Municipal Antônio Giglio. No boletim médico, divulgado às 10h desta segunda-feira, 1/7, a equipe médica informa que “os pacientes evoluem bem, recebendo atenção multiprofissional, clinicamente afebril, deambulando e aceitando dieta”.

Ontem foram realizados trabalhos fisioterápicos, suporte nutricional e intervenção psicológica. “Nesta segunda-feira haverá a troca dos curativos no centro cirúrgico sob sedação, seguida de reunião multidisciplinar para avaliação do plano terapêutico”.

O quadro dos pacientes é estável e os pacientes permanecerão em tratamento no Hospital Municipal Antônio Giglio. O boletim é assinado pelos médicos Dr. Marcos Carmelita Siqueira, Dr. Hugo Gregoris de Lima e Dr. Marcus Monteiro.

O Hospital Municipal Antônio Giglio é gerenciado pela Associação da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Pacaembu.

ACIDENTE

O prefeito e a primeira-dama foram atingidos pelas chamas da fogueira do Arraiá do Servidor, no momento em que iriam acendê-la, na sexta-feira, 28/6. A fogueira é tradicional na festa e sempre foi montada e organizada pela mesma pessoa.

O Arraiá do Servidor foi organizado pela Arena VIP, espaço de eventos que conta com AVCB, Brigada de Incêndio e toda a estrutura necessária para receber o público de cerca de 2 mil pessoas.

A festa leva esse nome porque tem caráter beneficente, sendo que todo o dinheiro arrecadado pelas barracas de comidas e bebidas é destinado para as ações sociais do Fundo Social de Solidariedade.