Osasco libera 4ª dose da vacina contra Covid para quem tem 30 anos ou mais

Osasco iniciou hoje (14) a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais.

Os imunizantes estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde para esse público e também para os profissionais de saúde com 18 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais.

Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no site www.saude.osasco.sp.gov.br.

Para se vacinar é necessário apresentar RG e carteira de vacinação com as outras doses. A pessoa deve ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses e não pode ter positivado para covid nos últimos 30 dias. Em caso de positivo recente, é preciso aguardar o prazo de 30 dias para tomar a vacina.