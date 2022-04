Osasco abre 200 vagas de estágio em pedagogia com bolsa de R$ 1,1 mil

Estão abertas as inscrições para 200 vagas de estágio em pedagogia na rede municipal de ensino de Osasco. Os contratados receberão R$ 1.182 e auxílio transporte.

Os interessados devem estar cursando entre o primeiro e quarto semestre de pedagogia (no período noturno ou em EaD). Também é necessário residir em Osasco ou em cidades da região.

As oportunidades são para estagiar nas escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, prestando auxílio aos alunos com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA).

São 100 vagas para atuar das 7h às 13h e outras 100 oportunidades para o período das 12h30 às 18h30.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail gestaodeestagios.sed@osasco.sp.gov.br e escrever no assunto “Vaga de Pedagogia”. Mais informações podem ser solicitadas no setor de Estágio ou na Secretaria de Educação de Osasco, por meio dos telefones (11) 3651-8771, (11) 3651-9417 ou ainda (11) 3651-8730.