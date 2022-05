Osasco abre chamamento para decoração de Natal

A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, abriu nesta segunda-feira (30) chamamento público para a decoração de Natal 2022. De acordo com o edital publicado no Imprensa Oficial do Município (IOMO), o projeto não vai gerar custos aos cofres públicos, visto que a empresa selecionada poderá utilizar os cenários para publicidade.

A sessão pública de processamento do chamamento será realizada no próximo dia 21 de junho, às 15h, na sede do FSS, situada à Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140, Vila Campesina, em Osasco.

A empresa selecionada será responsável pela concepção, planejamento, detalhamento de custos, plano de divulgação e de mídia do projeto e captação de patrocínios, até a execução integral dos projetos, incluídos a montagem, manutenção e desmontagem, nos termos e condições descritos no edital.

Os interessados também serão responsáveis pela segurança e manutenção das intervenções durante todo o período de ocupação em espaços como canteiro central Boulevard da Avenida Lázaro de Mello Brandão, Ponte Metálica e Paço Municipal, locais como terminal da Vila Yara, Calçadão de Osasco e Parque Chico Mendes.

A temática dos projetos deverá ser exclusivamente natalina e abranger ainda ações interativas e apresentações artísticas, como corais, peças teatrais e outros.

O edital do chamamento público para a decoração de Natal em Osasco está disponível AQUI.