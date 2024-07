Osasco abre chamamento público para decoração de Natal

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco publicou o edital de chamamento público para receber propostas de decoração de Natal de 2024. O documento está disponível na Imprensa Oficial do Município (IOMO), edição 2.661, de sexta-feira (28) .

As propostas devem ser protocoladas até às 16h do dia 12 de julho, na sede do Fundo Social, localizada na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140 – Vila Campesina, Osasco. Já a sessão pública para o processamento do chamamento está marcada para o dia 15 de julho, às 15h, também na sede do Fundo Social.

A administração municipal reforça que a decoração de Natal de Osasco não trará custos aos cofres públicos, ficando de total responsabilidade da autora da proposta selecionada.

Confira o edital completo aqui.