Osasco abre inscrições para a 22ª edição do Casamento Comunitário

Os casais que desejam oficializar a união e não podem custear as despesas com cartório e celebração podem se inscrever para a “22ª edição do Casamento Comunitário de Osasco”. A celebração é promovida pela Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

As inscrições deverão ser feitas junto ao Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h, com a apresentação dos seguintes documentos (cópia simples original): RG e CPF do casal, comprovante de endereço de Osasco (em nome de um dos noivos) e certidão de nascimento do casal. A inscrição é efetivada após a avaliação da documentação pela equipe do Fundo Social de Solidariedade.

Durante a cerimônia coletiva os casais ganham buquê, alianças, certidão de casamento, além da foto da cerimônia com os padrinhos (prefeito Jorge Lapas e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sandra Missiano Lapas). As noivas também ganham maquiagem e penteado.

Após a cerimônia civil é realizado o ato religioso com representantes da Igreja católica e pastores evangélicos.

O Fundo Social de Solidariedade fica na avenida Bussocaba, 140. Mais informações pelo telefone: 3652-9426.

Inscrições para “22ª edição do Casamento Comunitário de Osasco”

Endereço: Fundo Social de Solidariedade – avenida Bussocaba, 140

Horário: de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h