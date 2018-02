Osasco abre inscrições para casamento comunitário

Em maio deste ano, a prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promoverá o Casamento Comunitário, evento que já faz parte do Calendário Oficial da cidade.

O Casamento Comunitário 2018, que chegou a sua 24ª edição, está com inscrições abertas a partir de 15/2, e os interessados deverão comparecer na Avenida Bussocaba, número 140, na Vila Campesina, com os documentos pessoais originais e comprovantes de endereço atualizados em nome do noivo e da noiva. O horário para atendimento é das 9 às 16h. Mais informações no telefone 3652-9400.

Confira abaixo a relação completa dos documentos originais necessários para realizar a inscrição:

Solteiro

Certidão de Nascimento original (atualizada em menos de 6 meses),

RG, CPF, comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva e

Carteira Profissional do noivo e da noiva.

Viúvo

Certidão de Casamento e Certidão de Óbito do cônjuge falecido (atualizada em menos de 6 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva e Carteira Profissional do noivo e da noiva.

Divorciado

Certidão de Casamento anterior com averbação do divórcio (atualizada em menos de 6 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva e

Carteira Profissional do noivo e da noiva.

Serviços

Inscrições para o 24º Casamento Comunitário de Osasco

Data: A partir do dia 15/2

Local: Sede do Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Avenida Bussocaba, nº 140 – Vila Campesina

Mais informações: 3652-9400