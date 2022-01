Osasco abre inscrições para curso gratuito de Libras dia 17

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social, abre no dia 17 de janeiro as inscrições para o curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais), que integra o projeto Libra Para Todos.

O curso é gratuito, voltado a pessoas com deficiência auditiva, ouvintes no geral e profissionais de qualquer área. A aula inaugural está prevista para o dia 12 de março, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva. A primeira aula será realizada no sábado, porém as demais ocorrerão em dias úteis.

As inscrições podem ser feitas até dia 25 de fevereiro no local escolhido para frequentar o curso (Centros de Referência de Assistência Social ou sede da Secretaria de Assistência Social – listados abaixo).

Confira abaixo os locais de inscrições e realização dos cursos de Libras em Osasco:

Secretaria de Assistência Social – Rua Dom Ercílio Turco, 180 – Bela Vista /

CRAS Bonança – Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Bonança /

CRAS Veloso – Avenida Sarah Veloso, 299 – Veloso /

CRAS Rochdale – Rua Águas de Lindóia, 425 – Rochdale /

CRAS Santo Antônio – Rua Marte, 50 – Jardim Dayaquinha /

CRAS Piratininga – Rua Martin Afonso, 244 – Piratininga /

CRAS Munhoz – Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112 – Munhoz Júnior /

CRAS 1º de Maio – Rua Nelson Mandela, 103-105 – Jardim Primeiro de Maio /

CRAS Padroeira – Avenida Padroeira, 100 – São Pedro /

CRAS Km 18 – Rua Vitório Tafarello, 578 – Km 18 /

Centro de Convivência Vila Yara – Rua Benedito Soares Fernandes, 299 – Vila Yara

Mais informações podem ser obtidas na Coordenação do Projeto “Libras Para Todos”, pelo telefone (11) 2183-6728 ou na Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Serviço

Curso de Libras da Prefeitura de Osasco

Inscrições: De 17/1 a 25/2

Contato: (11) 2183-6728

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h