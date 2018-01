Osasco abre inscrições para cursos gratuitos de teatro, zumba e balé

Abriram as inscrições para diversos cursos voltados para crianças, jovens, adultos e idosos em quatro pólos culturais e esportivos de Osasco, na Escola de Artes Antônio César Salvi, Centro Cultural e Esportivo Portal D’Oeste, CEU das Artes Camila da Silva Rossafa e CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro.

Os cursos possuem vagas limitadas de acordo com as inscrições e pode ocorrer de ficarem com fila de espera, em alguns casos.

Confira locais, datas, endereços e documentos necessários:

ESCOLA DE ARTES ANTÔNIO CÉSAR SALVI

Endereço Rua Tenente Avelar Pires, 360 – Centro

Inscrições: Até 31/1

Horário: Das 8h às 12h e das 13h às 17h

Documentos necessários: Comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento

Mais informações: 3682-5855 / 3699-1490

Cursos:

Aquarela

Arte para criança

Artes Cênicas/Teatro (infantil, adolescente e adulto)

Atelier avançado

Caricatura

Dança do Ventre (infanto-juvenil até 15 anos e adulto a partir de 16 anos)

Desenho I e II

Estudos de figura humana

Figurino

Arte para educadores

História da Arte

Introdução à pintura

Pintura I e II

Modelagem e Escultura

CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO PORTAL D’OESTE

Endereço Dr. Miguel de Campos Rua Tenente Avelar Pires, 360 – Centro

Mais informações: 3656-3869



Cursos:

Aula de bem-estar

Capoeira

Centro de Inclusão Digital

Teatro

Zumba

CEU DAS ARTES CAMILA DA SILVA ROSSAFA

Endereço: Rua Nelson Mandela, 1313 – Jardim Primeiro de Maio

Inscrições: Até 3/2

Horário: Das 9h às 19h

Documentos: RG, CPF e comprovante de residência

Mais informações: 3605-9805 / 3592-0330

Crianças a partir dos 6 anos, jovens, adultos e idosos

Cursos:

Atividades culturais, esportivas, profissionalizantes e de inclusão digital

CEU DAS ARTES YOLANDA A. A. RIBEIRO

Endereço: Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Jardim Bonança

Inscrições: Até 28/1

Horário: Das 9h às 19h

Documentos: RG, CPF e comprovante de residência

Mais informações: 3656-1941

Crianças a partir dos 6 anos, jovens, adultos e idosos

Cursos:

Artes Digitais

Artesanato

Balé

Capoeira

Danças

Futebol

Futsal Feminino

Ginásticas (Aeróbica e Funcional)

Hip Hop

Iniciação Esportiva (crianças de 6 a 12 anos)

Ioga

Jiu-Jitsu

Pilates

Skate

Teatro

Vôlei