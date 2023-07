Osasco abre inscrições para o Projeto Férias na Escola

O projeto “Férias na Escola”, realizado pela Secretaria de Educação de Osasco em parceria com a Planneta Educação, está com inscrições abertas. No projeto, os alunos da rede municipal participam de uma programação com diversas atividades dentro do ambiente escolar.

“No Férias na Escola, os alunos participam de oficinas lúdicas, recreativas, tecnológicas e esportivas com muita diversão e aprendizado. Os pais podem ficar tranquilos durante as férias, sabendo que os filhos estão se desenvolvendo com os amigos nas escolas e acompanhados de profissionais extremamente qualificados”, explica o prefeito Rogério Lins.

Essa edição do projeto tem como tema “Salvando o Planeta Terra”, a partir do qual os alunos aprenderão sobre a importância da reciclagem, economia de energia e água, preservação da fauna e flora, entre outras ações em alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Podem participar alunos do Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano, e alunos da Educação Infantil – Ciclo I (de 4 meses a 3 anos e 11 meses). As escolas da Zona Norte oferecerão atividades de 10/07 até 14/07 e as escolas da Zona Sul de 17/07 até 21/07.

As inscrições devem ser realizadas na secretaria da escola onde o aluno está matriculado, ou por meio do site (feriasnaescola.plannetaeducacao.com.br).