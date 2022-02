Osasco abre vagas para programa de jovem aprendiz

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco abre, entre os dias 21 de fevereiro e 11 de março, as inscrições para o Jovem Aprendiz Trabalhador. O programa é voltado a moradores da cidade, que tenham entre 16 e 22 anos e integram famílias de baixa renda.

Podem participar munícipes matriculados na rede pública de ensino, desempregados, que estejam em situação de acolhimento institucional, integrantes de família de baixa renda (em situação de vulnerabilidade social), egresso do sistema socioeducativo ou que esteja cumprindo medidas socioeducativas.

São consideradas pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social os integrantes de famílias em que cada pessoa tenha renda mensal inferior a 50% do salário mínimo nacional. Sendo assim, a soma de todos os rendimentos dos familiares, dividida pelo número de integrantes, não pode ultrapassar R$ 606.

Os jovens selecionados terão salário, registro em carteira de trabalho, atividades laborais durante quatro dias da semana e curso de capacitação profissional em um dia da semana. Os cursos são nas áreas de Administração, Logística, Auxiliar de Contabilidade e Desenvolvedor de Sistemas de Tecnologia da Informação.

Como se inscrever no programa de Jovem Aprendiz em Osasco:

As inscrições devem ser feitas entre os dias 21 de fevereiro e 11 de março. Para se inscrever, basta imprimir e preencher a ficha disponível no site da Prefeitura de Osasco (http://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/ficha-de-inscrio-jovem-aprendiz.pdf) e comparecer em uma das unidades do Portal do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Além da ficha de inscrição preenchida, o candidato deve comparecer a uma das unidades do Portal do Trabalhador com original e cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e carteira profissional. O candidato com menos de 18 anos deve estar acompanhado do responsável legal. Leia o edital.