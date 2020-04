Osasco agora tem Hospital de Retaguarda do coronavírus no Jardim D’Abril

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, entregou nessa quinta-feira (23), o Hospital de Retaguarda para atender pacientes acometidos pelo novo coronavírus (covid-19). A unidade foi instalada no primeiro andar do Pronto-Socorro José Ibrahim, do Jardim D’Abril, que passou por ampla reforma e adaptação para abrigar 40 leitos.

O Hospital de Retaguarda contará com dois médicos plantonistas e um diarista, além de três enfermeiros e 16 técnicos. O primeiro andar da unidade foi dividido em três enfermarias, um isolamento e três UTIs, além de arsenal (rouparia), expurgo (depósito de material sujo), DML (depósito de limpeza), área de conforto de enfermagem, sala de prescrição médica, posto de enfermagem (com acesso para os dois corredores), sala de medicação (com acesso para dois corredores), farmácia satélite (depósito), e copa que servirá de apoio para os pacientes e também para os funcionários.

Já no primeiro dia, a unidade tinha previsão de receber 15 pacientes que estavam no Centros de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro Santo Antônio e Pronto-Socorro Osmar Mesquita. “Com este importante equipamento deixaremos a rede mais livre para o tratamento dos pacientes”, explicou o secretário de Saúde, Fernando Machado Oliveira.

“Aqui dispomos de um equipamento de raio x portátil. Ele é uma importante ferramenta, já que não é necessário remover o paciente. Com o aparelho podemos fazer os exames no próprio leito, o que facilita ainda mais no tratamento do paciente”, disse a enfermeira técnica responsável, Fabiana Villela.

“Esse é um investimento que ficará para a municipalidade. Ou seja, ao invés da Prefeitura de Osasco montar uma tenda e gastar, optamos por transformar unidades de saúde, como os prontos-socorros do Santo Antônio e o Osmar Mesquita e o Hospital de Campanha na Policlínica zona Norte. São locais adaptados para atender a esse período de pandemia, mas que ficarão à disposição da população quando passarmos por esse momento”, explicou o prefeito Rogério Lins.