Osasco aposta em tecnologia da NVIDIA para se tornar cidade inteligente

A NVIDIA, pioneira em computação acelerada, foi a empresa escolhida para ajudar no projeto de tornar Osasco numa cidade inteligente. A Prefeitura adquiriu a solução da divisão Enterprise de baixa latência para comunicação entre seus data centers.

A implantação da tecnologia ajuda a cidade a atender às novas demandas no ambiente computacional, sem comprometer a escalabilidade e o investimento público. Além disso, a novidade assegura ainda a alta disponibilidade e desempenho para todos os sistemas da administração municipal.

O Secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, conta que a experiência com a NVIDIA começou em 2018. “Hoje podemos dizer que a tecnologia oferecida foi a mais eficiente e mais flexível para decidirmos quando e como crescer com nossos recursos de processamento, armazenamento e memória, de acordo com as nossas necessidades”, explica.

O Secretário Executivo de Inovação e Tecnologia do município de Osasco, Alex Soares de Oliveira, esclarece que “até o momento, a cidade conta com dois data centers interligados por canais 100GbE, que operam em redundância e alta disponibilidade com a tecnologia NVIDIA MLAG, que é usada para estender a largura de banda de um único link para vários links e fornecer redundância em caso de falha de link, ou seja, gera maior acesso entre os data centers e os usuários garantindo conexão e velocidade, mesmo em caso de uma falha em um canal”.

Estrutura tecnológica

Cada data center possui múltiplos servidores e sistemas de armazenamento, todos interconectados através de canais 100GbE da NVIDIA com NVIDIA® Spectrum® e NVIDIA® Mellanox® ConnectX®-5. Para complementar a aposta na infraestrutura hardware da NVIDIA, a Prefeitura de Osasco conta com interfaces de rede inteligentes da empresa, que são cruciais para realizar o “off-load” de protocolos, ou seja, compartilhar o poder tecnológico em diferentes funções e tarefas, auxiliando na comunicação entre storage e servidores.

Ainda nos centros de dados de Osasco, são utilizadas 40 workstations virtuais RTX (vWS) de alto desempenho na nuvem – com processamento gráfico virtualizado em NVIDIA vGPU que permite que os pesquisadores e desenvolvedores da cidade possam ter o máximo do desempenho de diversas unidades de hardware em diferentes devices, como um notebook popular. As tecnologias permitiram implementar novos sistemas setoriais, em áreas como saúde, educação, segurança e gestão.

Os investimentos municipais foram feitos de forma estruturada e divididos em núcleos estratégicos, tendo utilizado recursos BNDES PMAT e próprios. Neste contexto, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), esclarece que a “jornada rumo à inovação” na cidade iniciou há mais de cinco anos. “O nosso projeto, que visa identificar os passos necessários para tornar o município uma cidade inteligente, sustentável e mais humana, conta com uma trajetória marcada por investimentos pesados em tecnologia da informação”, diz.

“A gestão de tecnologia da informação entende que os investimentos realizados são fundamentais para que consigamos sustentar o novo ambiente de colaboração que pretendemos criar entre cidadãos, órgãos públicos, instituições científicas e tecnológicas (ICTs), organizações de ensino e iniciativa privada”, esclarece Alex.

O Município de Osasco está estudando a viabilidade para as próximas etapas de um ecossistema tecnológico estruturado, e conta com a solução NVIDIA Metropolis, framework de aplicação que mantém e melhora a infraestrutura das cidades, vagas de estacionamentos, prédios e serviços públicos.

“A cidade inteligente será o futuro para governos que se preocupam com o bem-estar dos munícipes e com o desenvolvimento, não só tecnológico, como econômico. Seguimos esta parceria com a prefeitura de Osasco prontos para torná-la exemplo de sucesso não só no Brasil, como no mundo”, comemora Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina.