Osasco Audax brinca com Messi livre no mercado após deixar o Barcelona: “Oi sumido”

O Osasco Audax entrou na onda das brincadeiras nas redes sociais após o anúncio de que o craque argentino Lionel Messi está livre no mercado após não acertar a renovação com o Barcelona: “Oi sumido”, brincou o clube osasquense, no Twitter.

Além do Osasco Audax, que está na Série A2 do Campeonato Paulista, nas redes sociais há uma enxurrada de memes de torcedores que sonham com um dos maiores jogadores de futebol da história em seu clube (confira alguns abaixo).

São cada vez mais fortes os rumores de que Messi está a caminho do PSG, onde voltará a fazer dupla com Neymar para tentar fazer o clube francês realizar o sonho de vencer a Champions League.

Torcedor chorando ao redor do Camp Nou, com a saída de Messi do Barcelona. pic.twitter.com/ZbdQ8V1aLm — Messi Brasil (@PortalMessi) August 5, 2021

Já dei o papo pro melhor de todos: vem ser feliz no nosso Mengão, Messi… #tbt pic.twitter.com/qbJxdqIgHz — Diego Ribas (@ribasdiego10) August 5, 2021

QUE HISTÓRIA É ESSA DE QUE O MESSI VAI JOGAR PELO COMITE OLÍMPICO RUSSO?????? — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) August 5, 2021

🚨BREAKING: Lionel Messi está aprendendo português para rejeitar uma oferta do Flamengo. 🗞️ AS pic.twitter.com/hH6z5hwQ0i — AK2 (@Araokoringa2) August 6, 2021

Lionel Messi já é nosso…!🦁

✍️ O jovem extremo canhoto de 34 anos, que contabiliza alguns golos e assistências, assinou pelo Farense por 5 épocas, com um salário de 3 croissants mistos com Sumol por semana na Trigo Dourado, mais um voucher de desconto no dentista. pic.twitter.com/sTElTlW8DG — Farense da Depressão 🦁⚫⚪ (@FarenseDepre) August 6, 2021

Então ele é do Corinthians, imagina só Mosquito, Giuliano, R. Augusto e Messi tocando pro Jô pra ele errar todos os chutes na cara do gol. pic.twitter.com/v2VKzEnJHI — Gomis (@Gomiskkj) August 6, 2021

Notícia: Messi já chega lesionado ao são Paulo — maria mijona 🥇🏐 (@msswft) August 6, 2021