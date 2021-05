Osasco Audax celebra títulos de suas “crias”

O Osasco Audax parabenizou, nesta segunda-feira (24), jogadores revelados pelo clube que se sagraram campões estaduais neste fim de semana.

“Hoje é dia de dar os parabéns aos atletas revelados por aqui e que levantaram taça no último final de semana #GoAudax. Tchê Tchê levantou o troféu de campeão mineiro com o Atlético; Matheus Vargas e Pablo conquistaram o cearense pelo Fortaleza, Caio Mota faturou o estadual com o Cuiabá; Em Goiás, deu Igor Milioransa levantando a taça com o Grêmio Anápolis. Parabéns a todos! Vocês nos orgulham todos os dias!”, destacou o clube de Osasco, por meio das redes sociais.