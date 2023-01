Osasco Audax dá adeus à Copinha

Nessa terça feira (10), os meninos do Osasco Audax entraram em campo em busca da classificação contra o time do Vasco da Gama (RJ), mas acabaram eliminados da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O primeiro tempo do jogo, no Estádio Municipal José Liberatti, terminou 0x0, mas o time carioca abriu o placar ao 27″ do segundo com gol de Victão e assim decretou a eliminação do Osasco Audax da Copinha 2023.

O Vasco da Gama se classificou com 100% de aproveitamento, somando 9 pontos na competição e a equipe de Hercílio Luz (SC) ficou com a segunda vaga do grupo, com duas vitórias, e ambas avançam para fase de mata-mata.

