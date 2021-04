Osasco Audax destina R$ 1 milhão para projeto de combate à fome

O Grêmio Osasco Audax anunciou o lançamento do projeto social Quarentena Sem Fome. O clube destinará R$ 1 milhão para alimentar pessoas em condição de vulnerabilidade social impactadas pela crise econômica gerada pela pandemia de covid-19. Serão cerca de 5 mil famílias atendidas durante quatro meses. A iniciativa conta com apoios da Prefeitura e Câmara Municipal.

“O Grêmio Osasco Audax, notavelmente conhecido por seus diversos projetos sociais na cidade de Osasco e região, acredita que todos os brasileiros devem viver com dignidade e conforto e não numa condição de subsistência”, afirma o clube, por meio de sua assessoria de imprensa. “Ciente dos índices alarmantes e do sofrimento de diversas famílias, o Audax, em ação conjunta com a administração municipal e com o poder legislativo de Osasco, lança o programa Quarentena Sem Fome”, visando aplacar o problema da fome em diversos núcleos familiares.

A iniciativa usará a verba incentivada disponível ao clube através do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) para adquirir kits de alimentação e distribuir aos necessitados, ao invés de investir os valores nos projetos de futebol, que serão bancados com outras fontes de recursos.

O montante disponível permitirá ao Audax adquirir 20 mil cestas básicas que poderão atender 5 mil famílias durante o período de quatro meses, afirma o clube.

A Prefeitura de Osasco será a responsável pela logística e distribuição dos alimentos ao público alvo: famílias com crianças entre 5 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, participantes de programa sociais esportivos vinculados ao CMDCA. A implementação do projeto contou com apoio do vereador Carmônio Bastos (Podemos), ex-secretário de Esportes do município.

A diretora de comunicação do Osasco Audax, Ingrid Mantovani, destacou o papel social do clube na cidade de Osasco: “O Audax é versado na solidariedade e na responsabilidade com a região. Dentre todos os projetos que já lançamos, o Quarentena Sem Fome é um dos mais urgentes e é com muita emoção que podemos finalmente anunciá-lo e almejamos que a iniciativa possa levar o socorro aos carentes que necessitam hoje de auxílio para existir”.

Para Ingrid, a oportunidade de trabalhar com a irmã Erica Mantovani na administração do projeto torna-o ainda mais especial: “Recebi a missão da diretoria do Audax de tocar essa ação social juntamente com a Erica, já trabalhamos juntas e a parceria com certeza será muito frutífera.”

Através de seus canais oficiais, o Audax disponibilizará informações sobre o andamento da campanha.