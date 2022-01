Osasco Audax e Vasco disputam hoje (15) pela Copinha

O Osasco Audax venceu o Ska Brasil nos pênaltis (5 a 3) quinta-feira (13), após empate sem gols, e neste sábado (15), às 17h15, enfrenta o Vasco da Gama pela terceira fase da Copa São Paulo de Juniores.

A Copinha começou com 128 clubes. Na terceira fase são 32 equipes. O Audax liderou o grupo 23, onde estavam o Camaçariençe, Joinville e Santo André.

Para adquirir o ingresso gratuito para o jogo deste sábado (15), o torcedor deverá acessar o site do Audax no link: https://www.sympla.com.br/osasco-audax-x-vasco-da-gama—copa-sao-paulo__1460836

No dia do jogo é necessário apresentar, além do ingresso impresso, a comprovação de vacinação com duas doses ou dose única contra a Covid-19. O uso de máscara se faz obrigatório.

Caso o torcedor não tenha completado o seu ciclo vacinal precisará apresentar um teste PCR contra a covid-19, com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com 24 horas de antecedência.