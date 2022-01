Osasco Audax encara o Camaçariense nesta sexta (7) pela Copa São Paulo de Juniores

A segunda rodada da 52ª Copa São Paulo de Juniores acontece nesta sexta-feira (7), com duas partidas. A primeira será do Osasco Audax contra o Camaçariense, às 17h. Já às 19h15, o Joinville enfrenta o Santo André.

Os jogos, válidos pelo Grupo 23, acontecerão no Estádio Municipal José Liberatti, no Jardim Rochdale. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Audax (https://www.sympla.com.br/copinha-em-osasco—segunda-rodada__1454117)

Na primeira rodada, o Osasco Audax venceu o Santo André por 2 a 0, já o Camaçariense empatou com o Joinville em 0x0. O time do Santo André, sob coordenação de Gabriel de Paulo, está treinando no Campo da Ford, em Presidente Altino.

Cuidados contra a covid-19

No dia do jogo é necessário apresentar, além do ingresso impresso, a comprovação de vacinação com duas doses ou dose única contra a covid-19. O uso de máscara é obrigatório.

Caso o torcedor não tenha completado o seu ciclo vacinal precisará apresentar um teste PCR contra a covid-19, com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com 24 horas de antecedência.

