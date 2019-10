Osasco Audax encara seleção do Tajiquistão no Rochdale

Acontece nesta terça-feira (22) às 20h no Estádio Municipal “Prefeito José Liberatti”, no Rochdale, o jogo amistoso entre Audax (sub20) e seleção do Tajiquistão (sub17).

A partida servirá de preparação para a equipe adversária, que disputará a Copa do Mundo Sub17, no Brasil. Haverá transmissão ao vivo na página do Osasco Audax no Facebook.

Com cerca de 9 milhões de habitantes, o Tajiquistão fica na Ásia Central e faz fronteira com Afeganistão, Usbequistão, Quirguistão e China.