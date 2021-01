Osasco, Barueri, Carapicuíba e região recebem 22,4 mil doses da vacina contra a covid-19 nesta terça

O governo do estado distribui nesta terça-feira (19) mais de 305 mil doses da vacina do Instituto Butantan para a primeira fase da imunização contra a covid-19. Osasco, Carapicuíba, Barueri e região vão receber, juntas, 22,4 mil doses.

Em Osasco, segundo o governo do estado, serão entregues nesta terça 7,9 mil doses da Coronavac. Em Barueri serão 3,9 mil e em Carapicuíba, 3,2 mil. Em seguida vêm Cotia, com 2,6 mil doses; Santana de Parnaíba, 1,4 mil; e Itapevi, 1 mil. Jandira recebe 1 mil doses e Pirapora do Bom Jesus, 240.

O governo do estado afirma que no decorrer desta semana, as 645 cidades receberão seus quantitativos iniciais. Diariamente, a Secretaria divulgará os próximos destinos e quantitativos, dando transparência aos estoques previstos para cada local.

O governo paulista declara ainda que, neste primeiro momento, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção primária do SUS, segundo as estratégias adequadas ao cenário local.

Estes públicos são prioritários considerando os critérios de exposição de infecção e risco para agravamento ou óbito pela doença. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

A divisão das grades foi baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto para São Paulo conforme o PNI. O total de 1,5 milhão de doses é a referência para trabalhadores de saúde baseado na última campanha de vacinação contra a gripe. Esta mesma referência é utilizada para cálculo das grades regionais e para cada cidade.

A campanha de imunização contra a covid-19 em São Paulo será desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do Ministério da Saúde. À medida que o órgão viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação serão divulgadas pelo governo.