Osasco, Barueri, Itapevi, Cotia e Santana de Parnaíba entram para programa estadual de distribuição de renda

O governo estadual anunciou na última semana mais uma edição do Prospera Família, programa de distribuição de renda que atende famílias monoparentais – mães e pais solo, que vivem em situação de extrema pobreza. Desta vez, Osasco, Barueri, Itapevi, Cotia e Santana de Parnaíba estão entre as contempladas. No total, serão 20 mil famílias beneficiadas em 57 municípios do estado.

As inscrições para participar do programa começam no mês de maio e devem ser feitas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) das cidades participantes. As aulas e atividades terão início em agosto de 2022.

O programa tem três etapas, com duração de 12 meses. Entre elas, está a criação de projeto de vida, capacitação e gestão para o empreendedorismo e inclusão no mercado de trabalho. No projeto de vida, os participantes passam por oficinas semanais e, ao longo de dois meses, saem com projeto de vida concreto dos próximos passos, suas aspirações pessoais, familiares, econômicas.

Na fase da capacitação, com duração em média de cinco meses, são realizados diversos cursos como recepção, confeitaria, auxiliar de cabeleireiro, corte e costura, manicure, panificação, entre outros. Já na terceira etapa, a participante será preparada para abrir o seu negócio ou para a inclusão produtiva no mercado de trabalho. Após todas as etapas ela vai receber R$ 2 mil, parcelado em duas vezes, para investir na sua carreira. Além disso, as participantes recebem uma renda mensal de R$130.

Essa é a segunda edição do programa. Na primeira, em 2021, com 12 mil famílias em 23 cidades foram beneficiadas, entre elas Carapicuíba e Pirapora do Bom Jesus. Para esta edição, foram incluídas outras 34 cidades com investimento total de R$ 100 milhões.