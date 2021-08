Osasco, Carapicuíba e Itapevi receberão Praça da Cidadania com cursos gratuitos, esporte e lazer

O governador João Doria (PSDB) assinou nesta terça-feira (3) um convênio para a implantação da Praça da Cidadania em seis municípios. Na região, serão contempladas as cidades de Osasco, Carapicuíba e Itapevi.

A iniciativa tem o objetivo de promover a inclusão social em espaços de vulnerabilidade social. A Praça da Cidadania reúne, além de incentivos para prática de atividades esportivas e culturais, cursos profissionalizantes nas áreas de moda e arte, beleza e bem-estar, gastronomia, informática, administração e construção civil.

Todos os cursos são desenvolvidos pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, e voltados para o desenvolvimento da economia local. Também são ofertados serviços do Centro de Integração e Cidadania (CIC), da Secretaria da Justiça e Cidadania, para emissão de segunda via de documentos.

O espaço destinado ao lazer, esportes e convivência poderá contar, dependendo de cada projeto, com academia ao ar livre, pista de caminhada e corrida, quadra poliesportiva, quadra de futebol society, quadra de basquete de rua (3×3), área de jogos, parquinho infantil, arena ao ar livre, jardim de chuva e horta comunitária.

A Praça da Cidadania é um projeto que já está presente em Santo André, Guarulhos e Paraisópolis, na capital paulista. Agora, além de Osasco, Carapicuíba e Itapevi, serão contempladas ainda as cidades Cubatão, Itaquaquecetuba e Santos.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) comemorou a chegada do novo equipamento público. “Dia de vitória para Osasco!”, escreveu, nas redes sociais. “A Praça da Cidadania fica pronta no 1º semestre de 2022 e será construída em parceria com o Governo do estado”, concluiu.

