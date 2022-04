Osasco, Carapicuíba e Taboão da Serra são os municípios com maiores densidades demográficas, aponta estudo

Osasco, Carapicuíba e Taboão da Serra figuram na lista dos municípios com as maiores densidades populacionais da região metropolitana. Isto significa que essas cidades contam com a maior relação entre população e superfície do território, ou seja, mais pessoas por quilômetro quadrado.

Os dados foram divulgados pela Fundação Seade (agência de estatísticas do Estado de São Paulo), que realizou um estudo para analisar a concentração da população nos municípios paulistas em 2022.

De acordo com o estudo, a maior densidade está nas cidades localizadas na Região Metropolitana de SP. Os ranking dos municípios mais densos demograficamente ficou assim: Taboão da Serra (14.246 hab./km2), Diadema (13.205), Carapicuíba (11.528) e Osasco (10.543) são os que apresentam as maiores densidades demográficas.

Para se ter uma ideia, a densidade demográfica no Estado é heterogênea, variando entre 20 hab./km² naqueles municípios de pequeno porte e acima de 3.000 hab./km² nos maiores.

O estudo também revelou que entre os municípios paulistas, apenas 9, com mais de 500 mil habitantes, concentram 42% da população, enquanto outros 42% possuem até 10 mil habitantes e contemplam somente 3% da população, em 2022.

A pesquisa completa pode ser vista aqui.