Osasco celebra 58 anos com tradicional “parabéns” no calçadão

Nesta quarta-feira (19), Osasco completou 58 anos de emancipação político-administrativa com bolo e o tradicional “parabéns” no Caçadão da Rua Antônio Agú. O aniversário da cidade tem uma programação de atividades que vai se estender até o final do mês de março.

Dezenas de famílias marcaram presença na comemoração, que contou com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado, e do município. Foi lançado também o aplicativo Visão 360, em que os munícipes podem acompanhar os trabalhos da Prefeitura.

Rogério Lins, que estava acompanhado da primeira-dama, Aline Lins, da vice-prefeita, Ana Maria Rossi, do presidente da Câmara, Ribamar Silva, demais vereadores e secretários municipais, falou do trabalho dos emancipadores.

“Osasco é essa cidade pujante hoje graças ao trabalho de vocês pela emancipação. Também temos de agradecer aos que hoje ainda atuam com empenho em benefício de nossa cidade”, disse.

O chefe do Executivo falou dos avanços da cidade nos últimos três anos em diversas áreas. Entre elas, a segurança, onde dobrou o efetivo da GCM, instalou 300 câmeras de monitoramento, criou a Rondas Ostensivas Municipais e adquiriu novos veículos para patrulhamento.

Na educação, Lins falou sobre as reformas das escolas, o fornecimento de material e uniforme escolar também para as creches e instalação de lousas digitais. Já na saúde, falou das reformas das UBSs, dos novos equipamentos para o Hospital Municipal Antônio Giglio, entre outros.