Osasco celebra Dia da Mulher com atividades gratuitas a partir desta sexta-feira (6)

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher (8 de março), a Prefeitura de Osasco preparou uma série de atividades gratuitas que começam nesta sexta-feira (6). Circuito funcional, roda de conversa e plantação de 200 mudas de árvores fazem parte da programação que vai até o dia 27.

Na sexta-feira, os alunos do ensino fundamental do Colégio Prisma vão plantar 200 mudas de árvores, das 8h às 12h, na região do bairro Santa Maria, colocando nomes de mulheres que são importantes para elas.

A ação faz parte do projeto de floresta urbana de Osasco “Cultura Pela Paz – Mulher e Equilíbrio – Itinerante”, que enfatiza a importância da arborização nos centros urbanos, fruto da parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Publicidade

Já no sábado (7), o Parque Chico Mendes vai receber um circuito de atividades para estimular o incentivo à prática de exercícios físicos. Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo telefone (11) 2183-6726. O evento é gratuito e tem o apoio da BlueFit e do Osasco Plaza Shopping.

Segunda-feira (9), das 9h30 às 15h30, o auditório do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI), localizado na Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco, será palco de dança, com “Roda de Conversa em homenagem ao Dia da Mulher”, dirigida pela professora Kátia.

O Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI) também vai receber na segunda-feira (10), a roda de conversa “A Bela Velhice”, mediada pelas assistentes sociais da SAS, Cida e Cristina, com as mulheres idosas que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Dia 10/3, às 10h30 e também às 13h, nas salas 1 e 2 do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI), será realizada a Roda de Conversa “A Bela Velhice”, mediada pelas assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social (SAS), Cida e Cristina, com mulheres idosas que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Confira a programação de ações que integram o Programa “Cultura Pela Paz – Mulher e Equilíbrio”:

2° etapa do 3° Projeto de Floresta Urbana de Osasco – “Cultura Pela Paz – Mulher e Equilíbrio – Itinerante”

Data: 14/3, das 9h às 15h

Local: Núcleo de Educação Ambiental do Parque Ecológico da FITO, localizado na Rua Georgina, 64 – Jardim das Flores.

Resumo: O evento propõe um dia de ações voltadas para temáticas transversais que contemplam a pluralidade da mulher, oferecendo ainda apresentações teatrais, dança, ioga, economia solidária, etc.

A ação conta com o apoio da Secretaria da Cultura, com suporte para as ações e apoio da articulação, mobilização comunitária e disponibilização dos CEUS das Artes das zonas Norte e Sul, bem como da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Cejusc, Mova-se Mulher, Conselho Municipal de Direitos das Mulheres (CMDMO), Secretaria do Emprego, Trabalho e Renda, com a equipe da Economia Solidária, e movimentos da sociedade civil.

Evento “Leia Mulheres Osasco”

Data: 19/3, às 19h30

Local: O encontro será na Coordenadoria da Mulher, localizada na Rua Salém Bechara, 407 – Vila Osasco.

Resumo: A Coordenadoria sediará o encontro do Grupo Leia Mulheres Osasco, projeto de leitura de livros escritos por mulheres e de análise da leitura. Voltado ao empoderamento feminino por meio da leitura e reflexões em grupo de troca de conhecimento e saberes na perspectiva da mulher, o evento foi fomentado pela própria Coordenadoria. O projeto é encabeçado pela doutoranda em Literatura, Pilar Bilu.

No dia haverá uma discussão sobre o livro “Um Exú em Nova York”, da escritora brasileira Cidinha da Silva, que estará presente contribuindo com suas observações enquanto escritora.

3ª etapa do 3° Projeto de Floresta Urbana de Osasco – “Cultura Pela Paz – Mulher e Equilíbrio – Itinerante”

Data: 21 e 27/3

Local: CEU das Artes 1º de Maio, na Rua Nelson Mandela, s/n – Jardim Primeiro de Maio e CEU das Artes Jardim Bonança, Rua São Judas Tadeu, 105-257 – Jardim Bonança

Resumo: Rodas de conversa sobre a mulher em sociedade.

Parceria com a Secretaria da Cultura e Conselho Municipal de Direitos das Mulheres (CMDMO).