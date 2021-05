Osasco começa a vacinar neste sábado gestantes e pessoas com deficiência e comorbidades

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco vai antecipar a vacinação contra a covid para pessoas com comorbidades, com a realização de Drive-Thru no estacionamento da prefeitura (acesso pela Rua Narciso Sturlini) nesse sábado, 8, das 8h às 16h.

Serão atendidas pessoas com Síndrome de Down, de 18 a 59 anos, pacientes em hemodiálise (18 a 59 anos), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades, a partir dos 18 anos, Pessoas com Deficiência Permanente (BPC), de 55 a 59 anos, e Pessoas com Comorbidades (55 a 59 anos).

ATENÇÃO: Para a imunização no sistema Drive-Thru, é necessário agendar na Central 156 (ou 3651-7080). Também é preciso apresentar: comprovante de endereço de Osasco no próprio nome ou dos responsáveis legais; caso seja paciente não acompanhado na rede municipal de Osasco, deve apresentar receita médica, laudo, exames ou prescrição médica; caso seja paciente acompanhado em UBS de Osasco, com registro da condição em Prontuário Eletrônico, não há necessidade da receita, laudo ou exame.

As gestantes deverão apresentar carteira de acompanhamento de pré-natal ou laudo médico, caso não sejam acompanhadas nas UBSs de Osasco e a puérpera deve apresentar Declaração de Nascido Vivo retroativo de até 45 dias.

Outros pontos de vacinação

A partir de segunda-feira, 10, as vacinas estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Atenção ao Idoso (CAIs) de Osasco, das 10h às 16h.

Já no dia 11, metroviários, de 18 a 59 anos, também começam a ser imunizados. Além de comprovante de endereço de Osasco no próprio nome, será necessária comprovação de vínculo empregatício, através de registro em carteira de trabalho ou contracheque (dois meses atrás ou menos).

Caso os documentos exigidos não sejam apresentados, a pessoa não poderá ser imunizada.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO (OUTROS GRUPOS)*

INÍCIO GRUPO

10/5 Síndrome de Down (18 a 59 anos)

Pacientes em hemodiálise (18 a 59 anos)

Pessoas com Deficiência Permanente (BPC) (55 a 59 anos)

Pessoas com Comorbidades (55 a 59 anos)

EXIGÊNCIAS

. Comprovante de endereço de Osasco no próprio nome ou dos responsáveis legais;

. Se paciente não acompanhado por UBS de Osasco, apresentar receita médica, laudo, exames ou prescrição médica;

. Se paciente acompanhado por UBS de Osasco, com registro da condição em Prontuário Eletrônico, não precisa laudo, receita ou exame.

INÍCIO GRUPO

10/5 Gestantes e Puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades (a partir de 18 anos)

EXIGÊNCIAS

. Comprovante de endereço de Osasco no próprio nome

. Gestantes: carteira de acompanhamento do pré-natal ou laudo médico, caso não seja acompanhada na UBS.

. Puérpera: Declaração de Nascido Vivo retroativo de até 45 dias.

. Precisa comprovar comorbidade através de registro no Prontuário Eletrônico ou apresentação de receita, laudo, prescrição ou exame.

* Fonte: Prefeitura de Osasco