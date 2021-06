Osasco começa a vacinar pessoas a partir de 58 anos sem comorbidade

A Prefeitura de Osasco recebeu novas doses de vacinas contra a covid-19, da Fiocruz (Oxford/AstraZeneca) e do Butantan (CoronaVac), que serão destinadas a novos públicos, entre eles pessoas a partir de 58 anos sem comorbidade, a partir desta quarta-feira (9).

As vacinas serão destinadas para a imunização da primeira dose de profissionais da Educação com 45 e 46 anos; pessoas sem comorbidade com 58 anos ou mais, caminhoneiros que deverão comprovar trabalhar no transporte de cargas, garis e funcionários da limpeza pública, além da primeira dose de pessoas com deficiência permanente (PCD), sem comorbidades, acima de 18 anos (não precisa ser beneficiário do BPC/LOAS), e gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) sem comorbidades, acima de 18 anos. Também serão vacinadas gestantes e puérperas (até 45 após o parto) com comorbidades, acima de 18 anos, que precisam da 2ª dose.

É importante ressaltar que os profissionais da Educação devem apresentar no momento da vacinação o QR code Educação, que é adquirido por meio do site VacinaJá (https://vacinaja.sp.gov.br/) ou pelo link (https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/)

Osasco também abrirá na próxima semana, 17 e 18/6, o calendário para os profissionais, trabalhadores e estagiários da Saúde de Osasco. Para vacinar é preciso agendar antecipadamente na Central 156 (ou 3651-7080) e atender às exigências.

NOVO CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM OSASCO:

09/06

Nas 34 Unidades Básicas de Saúde e nos dois Centros de Atenção aos Idosos (Km 18 e Presidente Altino), das 10h às 15h30h, serão atendidos os grupos:

. Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) sem comorbidades, acima de 18 anos,

. Trabalhadores da Educação, com 45 e 46 anos (obrigatório a apresentação do QR Code Educação do site VacinaJá e ou documentos comprobatórios do local de trabalho no município Osasco),

. Pessoas com Deficiência Permanente (PCD), sem comorbidades, acima de 18 anos, não é necessário ter cadastro no BPC/LOAS.

. Pessoas com 58 anos ou mais sem comorbidades.

. Caminhoneiros que deverão comprovar trabalhar com transporte de carga

. Garis e funcionários da limpeza pública.

17 e 18/6 – das 10h às 15h30

. Profissionais, trabalhadores e estagiários da área da Saúde, com 18+

Para se vacinar será necessário fazer o agendamento prévio pelo 156 (ou 3651-7080), a partir de quarta-feira, 9/6 e fazer o cadastramento antecipado no site https://vacinaja.sp.gov.br/

*Exigências

– Profissionais da Saúde: Ser morador ou trabalhar em Osasco. Moradores devem apresentar o comprovante de endereço e documento com foto. Os trabalhadores devem apresentar Conselho de Classe e documento com foto.

– Trabalhadores que não são da área da Saúde, mas trabalham em estabelecimentos de saúde em Osasco, como recepcionistas, balconistas, administrativos, etc. Apresentar documento com foto e comprovante de vínculo empregatício (carteira de trabalho, último holerite ou similar). Para o profissional que só trabalha em Osasco, o comprovante empregatício deve ter o endereço do município.

– Estagiários da área da Saúde: ser morador de Osasco ou fazer estágio em estabelecimento de saúde em Osasco. Morador deve apresentar comprovante de endereço. Para quem fizer estágio em Osasco, apresentar carteira da instituição de ensino e/ou carta do Campo de Estágio que comprove sua atuação atual. Em todos os casos, o estagiário deverá apresentar o comprovante do curso de atuação da área da Saúde e documento com foto.

É importante ressaltar que a Prefeitura continua imunizando todos os demais grupos já atendidos pelo PNI nas UBSs e CAIs (Consulte o hotsite http://saude.osasco.sp.gov.br/).