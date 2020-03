Osasco tem 4 casos “potencialmente confirmados” do novo coronavírus, diz Rogério Lins | Vídeo

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, informou, na noite desta quarta-feira (18), que Osasco tem hoje quatro casos “potencialmente confirmados” do novo coronavírus (covid-19).

“No dia de hoje tivemos a confirmação de quatro casos potenciais de contágio pelo coronavírus”, declarou, em transmissão ao vivo no Facebook. Sobre a definição de “potencialmente confirmados”, o prefeito explicou: “Já deu positivo em exames particulares e aguardam contraprova, que oficializa a confirmação”.

De acordo com ele, os quatro pacientes são de bairros diferentes e não contraíram a doença no município. “Não tiveram contágio em Osasco, trabalham em agências de publicidade, no setor de jornalismo e em atividades comerciais fora da cidade”, afirmou o prefeito.

Publicidade

Lins ressaltou que os casos “pré-confirmados” estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde da cidade e em isolamento domiciliar.

Ele declarou ainda que são “pessoas que não fazem parte do grupo de risco”. “[São] saudáveis, abaixo dos 60 anos e não têm doenças crônicas”.

Locais de atendimento

O prefeito declarou ainda que nos próximos dias Osasco terá pontos emergenciais para atender possíveis pessoas infectadas pelo coronavírus, um na zona Sul, no Pronto Socorro do Santo Antonio, e outro na zona Norte, no Pronto Socorro do Helena Maria. “Vamos dispensar todo um aparato… respiradores, leitos, profissionais para atender pessoas com suspeita de coronavírus”.

Rogério Lins ainda reforçou a importância da prevenção e pediu que as pessoas evitem frequentar locais com possível aglomeração. “Hoje tinham centenas de pessoas fazendo compras no calçadão… Num momento de alerta, de preocupação, onde a gente pede que as pessoas evitem aglomerações”.

O prefeito voltou a convocar orações pela cidade e pediu que os consumidores prestigiem os pequenos comerciantes, os mais afetados pela crise econômica gerada pela pandemia.

Reforço de 500 profissionais na Saúde

Na noite de segunda-feira (16), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que a administração municipal vai contratar emergencialmente 47 novas equipes de saúde, totalizando quase 500 profissionais, para atuar no combate ao novo coronavírus (covid-19) na cidade.

“Vamos dar início à contratação emergencial de 47 novas equipes de saúde em nossa cidade. Isso compreende quase 500 novos profissionais que vão nos ajudar a combater esse malefício, e a trabalhar na prevenção”, declarou o prefeito.

“São os mais diversos profissionais. Da área técnica, da enfermagem, da medicina de modo geral, para que a gente possa dar um atendimento mais amplo e mais completo à nossa população em todos os sentidos, mas principalmente na área preventiva”, explicou.

Além disso, o município está reforçando a compra de suprimentos, como álcool gel e máscaras, afirmou. “Hoje nossos pronto socorros estão totalmente abastecidos com álcool em gel”.