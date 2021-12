Osasco cria Fundo Municipal de Segurança Alimentar

A prefeita de Osasco em exercício, Ana Maria Rossi, assinou, na manhã de terça-feira (21), a lei que institui o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional na cidade.

João Perez, diretor de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco, explica que o novo instrumento jurídico vai permitir a captação de recursos junto a iniciativa privada para aquisição de alimentos.

“A partir de agora, o Banco de Alimentos Municipal também poderá receber doações em dinheiro que será utilizado para a compra de alimentos. Vamos investir os recursos com rigor e transparência”, destacou João Perez.

A prefeita em exercício, Ana Maria Rossi, diz que a nova Lei possibilita a ampliação de recursos financeiros e orçamentários para promover o combate à fome e a insegurança alimentar. “Essa é a primeira vez que falo como prefeita. Estou honrada em poder assinar essa Lei que vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade em nossa cidade”, disse.

Na ocasião, a vereadora Elsa Oliveira (Podemos) falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo Banco de Alimentos em Osasco. “A fome não espera e se agravou na pandemia. Ela não é sazonal e acontece todos os dias com as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, declarou.

Também participaram do evento, os secretários municipais Sérgio Di Nizo (Governo) e o Coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano).

