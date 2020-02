Osasco: Criança soterrada em deslizamento no Morro do Socó está internada

Um menino de 7 anos soterrado pelo deslizamento de terra que aconteceu no Morro do Socó, em Osasco, nesta segunda-feira (10), foi levado ao hospital, onde permanece em estado estável. O pai do menino teve ferimento na perna e também está internado.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou no local o trabalho das equipes que trabalham para garantir a segurança das famílias atingidas por três deslizamentos em pontos diferentes do morro. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, está a caminho da comunidade.

Famílias afetadas pelas chuvas estão reunidas provisoriamente na Casa de Cultura.

Publicidade

Para ajudar as famílias atingidas pelo temporal, o Fundo Social de solidariedade de Osasco está arrecadando doações. “Toda ajuda é bem-vinda neste momento”, disse a primeira-dama, Aline Lins em sua página oficial no Facebook.

As doações podem ser levadas à sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140, Vila Campesina. Para mais informações, ligue para (11) 3652-9400.