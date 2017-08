Osasco deve receber empresa de tecnologia “do porte de Mercado Livre, Submarino”, segundo prefeito

Durante evento de lançamento da revisão do Plano Diretor, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), declarou que estão em estágio avançado as conversas para a cidade receber grandes empresas de tecnologia. Entre elas, “um grupo do porte de um Mercado Livre, Submarino”.

“É um grande negócio, um grande negócio mesmo, para a cidade”, destacou Lins, que evitou dar mais detalhes sobre o assunto: “Às vezes a gente antecipa uma informação e tem alguma intervenção no meio do caminho”.

Lins destacou a localização privilegiada do município, cortado por rodovias como Castelo Branco, Rodoanel e Anhanguera, e com fácil acesso às marginais, como um dos trunfos da cidade para atrair a atenção das empresas.

Atualmente, além do Mercado Livre, a B2W (Submarino, Shoptime e Americanas) está instalada em Osasco, ambas na região de Presidente Altino.