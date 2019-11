Osasco deve ter 80% da iluminação pública de LED até 2020, segundo Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, assinou, na terça-feira (26), decreto que autoriza a abertura de licitação para a contratação de empresa responsável por substituir as lâmpadas antigas por equipamentos de LED, mais eficientes e econômicas, em vias públicas da cidade. A meta é que 80% da iluminação pública osasquense seja com as lâmpadas de LED até 2020.

De acordo com a Prefeitura, Osasco conta atualmente com 35 mil pontos de iluminação, dos quais 5 mil já são de LED. Com a nova contratação, serão 23 mil novos pontos de luz de LED, afirma a administração municipal.

“As luminárias LED iluminam mais, são mais econômicas e têm durabilidade três vezes maior que as atuais lâmpadas de vapor de sódio. Após a modernização, as novas luminárias trarão economia anual na conta de energia elétrica da iluminação pública da prefeitura, além de atender as normas de iluminação brasileira, a ABNT 5101”, diz a Prefeitura de Osasco.

As atuais lâmpadas de vapor de sódio apresentam tonalidade laranja, gastam mais energia elétrica e iluminam menos por diversos fatores. Um deles é que, em um curto espaço de tempo, elas perdem quase 60% do seu fluxo luminoso original.

Além de serem mais econômicas, as luminárias LED emitirão luz na cor “branco neutro”, semelhante à da Lua. Como seu feixe é direcionado para o chão, ela apresenta menor poluição luminosa, tem menor índice de ofuscamento e dura três vezes mais que as convencionais.

De acordo com o secretário de Obras, Waldir Ribeiro, o processo licitatório pode levar entre 60 e 120 dias. Após a definição da empresa, serão iniciadas as obras.