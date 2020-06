Osasco distribui cestas básicas para costureiras que confeccionaram 24 mil máscaras

A Prefeitura de Osasco, por meio da parceria entre a Secretaria de Cultura e o Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, entregou, na última sexta-feira (5), cestas básicas para 125 costureiras responsáveis por confeccionar 24 mil máscaras de proteção.

A distribuição das cestas básicas foi realizada no CEU das Artes 1⁰ de Maio e no CEU das Artes Bonança e contou com a presença do secretário de Cultura, Eder Máximo, e da primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins. “Esse é um momento de união, empatia e solidariedade. Osasco está trabalhando duro e a nossa missão é de salvar vidas”, disse Aline.

“Hoje é mais um dia de combate ao coronavírus em nossa cidade. Estamos atuando em diversas frentes, nas áreas da Saúde, Economia, Cultura e muitas outras. Com união e empatia vamos vencer essa luta”, ressaltou Eder.

O projeto

Devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Centro de Artes Unificadas (CEU) abriu um credenciamento que resultou na contratação das 125 costureiras, com a finalidade de confeccionar 24 mil máscaras de proteção a serem distribuídas para os alunos dos CEU das Artes de Osasco e suas famílias.

Lenildes, moradora do Jardim Santa Maria, é uma das costureiras contempladas com a ação. “Acredito que esse trabalho foi um momento de união, trabalho e o caminho para enfrentar depressão, ocupação do tempo com uma jornada social e ainda foi o caminho para atravessar a pandemia também financeiramente”, disse.

O Instituto Morgan, parceiro no projeto social, oferece um trabalho educacional, que atende 3,5 mil pessoas carentes nas duas unidades do CEU das Artes de Osasco.