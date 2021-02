Osasco é a 1ª cidade da região com Centro de Hemodinâmica

Nesta terça-feira (2), o prefeito Rogério Lins (Podemos) visitou o novo Centro de Hemodinâmica no Hospital Municipal Antônio Giglio. Osasco é a primeira cidade da região Oeste da Grande São Paulo a contar com o aparelho, segundo a Prefeitura. O aparelho, que está em funcionamento desde segunda-feira, é usado para diagnóstico de casos suspeitos de obstrução de artérias coronarianas.

Em casos de confirmação do diagnóstico, é feito o chamado cateterismo. Instala-se um catéter em uma artéria (virilha, braço ou punho) e dentro dele é injetado o contraste (líquido radiopaco), por meio do qual o médico consegue monitorar na tela do equipamento onde ocorre o entupimento e, assim, iniciar o tratamento endovascular necessário. O cateter é guiado até o coração por um equipamento especial de raio-x que permite a visualização das artérias coronárias, válvulas e músculo cardíaco.

Até recentemente, os casos eram encaminhados para diagnóstico no Instituto do Coração (Incor) ou para os hospitais Dante Pazzanese e Pirajuçara, na capital.

“É mais uma conquista para a área da Saúde e para a população da nossa cidade. Esse equipamento ajudará a salvar muitas vidas”, disse Rogério Lins.

Segundo o médico e secretário de Saúde de Osasco, Fernando Machado, o equipamento atenderá apenas pacientes de Osasco e tem capacidade para realizar, em média, cerca de 50 procedimentos por mês.

“O equipamento ajudará no diagnóstico dos pacientes, principalmente adultos masculinos acima dos 50 anos (faixa etária com maior incidência de casos), com suspeita de infarto agudo do miocárdio, desobstrução de artérias, além de outros casos, como tratamento cirúrgico em doenças cardíacas, congênitas, doenças vasculares ou neurológicas”, explicou o secretário de Saúde de Osasco.

Os exames no aparelho de hemodinâmica serão feitos tanto em pacientes internados no Hospital Antônio Giglio como nos casos encaminhados pela rede pública municipal: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Prontos-Socorros e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Os secretários Thiago Silva (Comunicação) e Sérgio Di Nizo (Governo) também acompanharam a visita do prefeito ao Centro de Hemodinâmica.