Osasco e Barueri estão entre as 10 cidades que terão entrega expressa da Magazine Luiza

O Magazine Luiza vai incrementar ainda mais o leque de vantagens para os clientes que fazem compras em seu aplicativo: os produtos serão entregues em, no máximo, 48 horas, com frete grátis. A entrega expressa está disponível, nesse primeiro momento, para as cidades de Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, São Paulo, Santo André, São Bernardo, Diadema, Guarulhos, São Caetano e Belo Horizonte.

“Queremos tornar o aplicativo do Magazine Luiza indispensável no celular do brasileiro”, afirma Eduardo Galanternick, diretor-executivo do Magazine Luiza. “O cliente que tem nosso app vai receber um tratamento ainda mais especial.”

Hoje, o aplicativo do Magazine Luiza já é o principal canal de vendas do e-commerce da companhia – já são mais de 10 milhões de downloads. Ele foi o app de varejo mais baixado no Brasil e, durante a Black Friday, foi o que teve o maior número de downloads dentre todos os aplicativos do País. Em 2016, o Magalu ficou entre os cinco melhores aplicativos brasileiros para Android, em uma seleção feita pelo Google.

A entrega expressa vai atender todas as vendas do aplicativo, nas cidades elegíveis. Para obter frete gratis, o valor total da compra tem que ser maior do que 99 reais.